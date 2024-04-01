Ешьте урожай с могил: на Прикарпатье фермерам отдали землю кладбища

Фигурантке дела грозит до трех лет ограничения свободы

Коломыйский городской районный суд рассмотрит обвинительный акт в отношении директора предприятия, обслуживающего одно из кладбищ Прикарпатья, по факту служебной подделки. Она передала участок размером 3 гектара фермерам, оформив договор аренды.

Аграрии обрабатывали эту землю и собирали урожай. Обвинительный акт составлен по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры.

"Установлено, что обвиняемая распорядилась земельным участком площадью 3 га, который находился в пользовании коммунального предприятия для обслуживания кладбища. Так, не имея на то полномочий, она заключила и подписала заведомо ложный договор аренды, которым участок передан фермерскому хозяйству", ― говорится в сообщении.

Если директора предприятия признают виновной в служебном подлоге, то ей грозит штраф размером от 2000 до 4000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (т. е. от 34 до 68 тысяч гривен) или ограничение свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Отметим, что на кладбищах и территориях поблизости нельзя заниматься сельскохозяйственной деятельностью. Выращенные овощи могут быть опасными. Также запрещается высаживать деревья с развитой корневой системой, потому что они могут повредить могилы.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале вокруг кладбища в Киеве. На уборку из столичного бюджета было выделено 1,5 млн грн.

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