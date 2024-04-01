Їжте врожай із могил: на Прикарпатті фермерам віддали землю цвинтаря

Фігурантці справи загрожує до трьох років обмеження волі

Коломийський міський районний суд розгляне обвинувачувальний акт стосовно директорки підприємства, яке обслуговує одне з цвинтарів Прикарпаття, за фактом службового підроблення. Вона передала ділянку розміром 3 гектари фермерам, оформивши договір оренди.

Аграрії обробляли цю землю та збирали врожай. Обвинувальний акт склали по частині 1 статті 366 Кримінального кодексу України, повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури.

"Встановлено, що обвинувачена розпорядилась земельною ділянкою площею 3 га, яка перебувала у користуванні комунального підприємства для обслуговування кладовища. Так, не маючи на те повноважень, вона склала та підписала завідомо неправдивий договір оренди, яким ділянку передано фермерському господарству", ― йдеться у повідомленні.

Якщо директорку підприємства визнають винною у службовому підробленні, то їй загрожує штраф розміром від 2000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто, від 34 до 68 тисяч гривень) чи обмеження волі строком до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Зазначимо, що на цвинтарях та на територіях поблизу не можна займатись сільськогосподарською діяльністю. Вирощені овочі можуть бути небезпечними. Також забороняється висаджувати дерева з розвиненою кореневою системою, бо вони можуть пошкодити могили.

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