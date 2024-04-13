Угрожали пистолетом и оскорбляли: сеть возмутило видео с подростками, которые напали на бездомную

Это не первый скандал, в который они попадают

В городе Беляевка Одесской области подростки попали в скандал из-за видео, на котором видно, как они угрожают оружием бездомной женщине и оскорбляют ее. Это не первый скандал в который попадают подростки, ведь они уже стали известны в Одесской области тем, что оскверняли могилы и снимали это на видео.

Поведение молодых людей возмутило пользователей сети, которые не стали сдерживаться в комментариях под видео. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

На кадрах видно, как подростки окружили женщину в месте, где она ночевала, и начали вести себя провокационно, а также задавать вопросы в грубой форме и оскорблять ее.

"Галя, не вы@быв@йся, а то по @б@лу дам", — говорит один из участников события, направляя огнестрельное оружие на женщину.

Реакция пользователей сети

Пользователей сети возмутило такое поведение молодых людей. Многие комментаторы подмечали, что выросли подростки такими из-за воспитания родителей, который, вероятно, могут оправдать любое их поведение.

Отметили в комментариях так же тот факт, что оружие подростки могли взять так же у родителей, ведь просто так его не достать.

Ранее "Телеграф" писал, что стали известные новые подробности избиения беременной девушки в Полтавской области. Ее сожитель несколько дней измывался над возлюбленной, пока ей чудом не удалось сбежать.