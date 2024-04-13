Сбежала только на третий день: следствие раскрыло детали измывательств над беременной под Полтавой

Мужчине грозит до 8 лет за решеткой

Стали известные новые подробности избиения беременной девушки в Полтавской области. Ее сожитель несколько дней измывался над возлюбленной, пока ей чудом не удалось сбежать.

Об этом сообщили в Полтавской окружной прокуратуре. Дело по ч. 1 ст. 121 УК Украины (совершение умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения, и повлекшее прерывание беременности) уже передано в суд.

Правоохранители установили, что в январе 2024 года мужчина из-за ревности два дня избивал свою 24-летнюю беременную сожительницу ногами и руками по месту жительства в селе Абазовка. После он начал ее душить. Когда девушка пыталась позвонить в полицию и попросить помощи, он угрожал убить ее.

На третий день издевательств утром девушке удалось вырваться из дома, выбежать на улицу и попросить прохожих вызвать скорую помощь. В результате избиения пострадавшая получила тяжкие телесные повреждения и потеряла ребенка.

Ее сожителя сейчас содержат под стражей. За содеянное ему может грозить лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Одесской области жестоко убили мужчину в военной форме. На его теле не осталось живого места.