Погрожували пістолетом і ображали: мережу обурило відео з підлітками, які напали на безпритульну

Це не перший скандал, у який вони потрапляють

У місті Біляївка на Одещині підлітки потрапили у скандал через відео, на якому видно, як вони погрожують зброєю безпритульній жінці та ображають її. Це не перший скандал, в який потрапляють підлітки, адже вони вже стали відомі на Одещині тим, що оскверняли могили й знімали це на відео.

Поведінка молодих людей обурила користувачів мережі, які не стримувалися в коментарях під відео. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

На кадрах видно, як підлітки оточили жінку в місці, де вона ночувала, і почали поводитися провокаційно, а також ставити питання у грубій формі та ображати її.

"Галя, не в@бу@йся, а то по @б@лу дам", — говорить один з учасників події, направляючи вогнепальну зброю на жінку.

Реакція користувачів мережі

Користувачів мережі обурила така поведінка молодих людей. Багато коментаторів зауважували, що виросли підлітки такими через виховання батьків, які, ймовірно, можуть виправдати будь-яку їхню поведінку.

Відзначили в коментарях також той факт, що зброю підлітки могли взяти так само у батьків, адже просто так її не дістати.

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