В военкомат с 1 апреля: кому из мужчин нужно обязательно явиться в ТЦК

Это требование к военнообязанным прописано в действующем законодательстве

В Украине продлили мобилизацию и военное положение до 14 мая. Это означает, что украинцам могут вручать повестки в общественных местах, на работе и даже на блокпостах.

Но есть несколько категорий граждан, которые должны прийти в ТЦК в апреле без повестки. На портале NV их назвали и объяснили, для чего это нужно.

Дело в том, что в Украине пока не принят новый законопроект о мобилизации, поэтому действует положение по военному учету, которое утверждено Порядком проведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, законами о мобилизационной подготовке и воинской обязанности.

Согласно этому документу в ТЦК СП уже с 1 апреля должны явиться семь категорий военнообязанных мужчин, призывников или резервистов:

чтобы получить разрешение на смену места проживания в случае переезда в другой регион;

и также явиться в ТЦК по новому месту жительства для того, чтобы заново стать на воинский учет;

чтобы снять себя с воинского учета, если необходимо выехать за границу больше, чем на три месяца;

сообщить о смене персональных данных, которые указаны в ст.7 Закона Украины "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов". Сделать это нужно в течение 7 дней;

в случае потери или порчи военно-учетного документа;

для сверки персональных данных с данными ТЦК (делать нужно каждые пять лет);

чтобы подать документы в ТЦК, который подтверждают право на отсрочку от призыва на срочную военную службу. Делать это нужно каждый год до 1 октября.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, могут ли вручить повестку студенту. В действующем законодательстве есть четкий ответ на этот вопрос.