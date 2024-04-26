Могут применить тактику "тысячи боев": эксперт рассказал, начнет ли Россия наступление на Сумщину

РФ пытается спровоцировать панику среди местного населения

Ситуация, которая разворачивается сейчас в Сумской области, является результатом удачной информационно-психологической операции со стороны России. Таким образом, россияне пытаются оттянуть наши силы обороны из самых горячих направлений для укрепления северных областей.

Об этом в комментарии для материала "Телеграфа" "В Сумах готовятся к наступлению РФ. Военные рассказали, оправдана ли паника местных, и кто ее провоцирует", рассказал военный аналитик Дмитрий Снегирев. По его словам, целью врага в распространении панических настроений среди населения является внушение недоверия к центральной власти и военным, создание атмосферы хаоса с последующим оттоком граждан в другие регионы и перегрузкой социальных систем.

"Вполне возможно, разговорами все не ограничится и оккупанты пойдут на имитацию живого наступления по тактике "тысячи боев": нанесут одновременные удары на нескольких направлениях для блокирования возможности передислокации ВСУ и отвлечения внимания от основного направления российского наступления. Пока ни разведки западных стран, ни ГУР МОУ не сообщали о фиксировании накопления оперативных резервов страны-оккупанта, что могло бы свидетельствовать о формировании континента для наступления. Нет ни передислокации личного состава и тяжелой бронетехники, ни развертывания полевых госпиталей", — подчеркнул аналитик.

В то же время Снегирев отметил, что даже если россияне действительно начнут серьезную подготовку к наступлению на север, их действия не смогут остаться незамеченными и получат адекватный ответ. Кроме того, по его словам, на этом направлении активно возводят дополнительные фортификационные сооружения и продолжают минировать местность для предотвращения прорыва границы.

Напомним, в Сумской области Государственная пограничная служба Украины вступила в бой с российской диверсионно-разведывательной группой, которая в начале апреля уже пыталась пройти границу. В результате враг был вынужден отступить.