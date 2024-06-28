Брать мясо и идти на реку: температура в Киеве на выходных может подняться до +32 градусов

Этими днями дожди не испортят отдых

В столице Украины продолжает держаться солнце и жара. Синоптики прогнозируют, что 28-30 июня на небе хоть и будут плавать тучи, но прохлады они не принесут.

Самая большая дневная температура предполагается в воскресенье. Об этом сообщили в ресурсе Meteofor.

В течение 28 июня на небе будет преобладать солнечная погода, но во второй половине пятницы ожидается переменная облачность. Днем показатели на термометрах будут достигать +29 градусов, а ночью температура опустилась до +19 градусов. Ветры в этот день не превысят слабые 5 м/с.

В первый выходной на этой неделе, 29 июня, также предполагается ясное небо, но снова небольшая пасмурность. Воздух днем прогреется до +30 градусов. Ночью термометры покажут 20 градусов. Максимальные порывы ветра прогнозируются только в дневное время – слабые 4 м/с.

В воскресенье, 30 июня, лишь днем ожидается переменная облачность. Этот выходной принесет еще большее увеличение дневной и ночной температуры, ведь показатели на термометрах будут достигать +32 градусов и +21 градус соответственно. Сила ветров будет колебаться от легких до 2 м/с до слабых 5 м/с.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Украине в ближайшие дни ожидается сильная жара, однако одному региону повезет с дождями.