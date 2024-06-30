Хотів авторитету, а отримав термін: в Рівному судили підлітка, який знімав інтим на камеру

Хлопець просив не суворе покарання

У Рівному засудили підлітка, який зафільмував інтимний момент з подругою. А потім демонстрував ролик товаришам.

Про це йдеться у вироку суду, інформує Рівне Вечірнє.

Подія трапилася ще 2019 року. Хлопець разом із малолітньою подругою вирішили зняти на сходинковому майданчику багатоповерхівки відео інтимного характеру. Згодом хлопець пообіцяв його видалити, втім, натомість продемонстрував одноліткам.

У суді підліток пояснив, що так хотів завоювати авторитет серед товаришів, оскільки не має батьківської підтримки — його виховує лише мама. Також зазначив, що повністю сплатив потерпілій моральну шкоду та витрати за послуги адвоката.

Він попросив суд суворо його не карати. Хлопець мав на увазі покарання, яке не пов’язане з позбавленням волі.

Потерпіла підтвердила, що гроші їй відшкодували. Тому претензій до обвинуваченого не має.

Суд врахував той факт, що хлопця характеризують позитивно, що він займається суспільно-корисною працею (є волонтером Фонду Solisjum у Варшаві), раніше до кримінальної чи адміністративної відповідальності не притягався. Йому призначили 2 роки іспитового терміну.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про покарання за надсилання принизливих повідомлень сексуального характеру до месенджерів. Тепер за це каратимуть штрафами і не тільки.