Жара не отпускает Украину: где на выходных будет самая высокая температура, рассказал известный синоптик

Ветер будет способствовать дальнейшему поступлению горячей воздушной массы

Украину продолжает накрывать аномальная жара, которая продержится в течение выходных, 13-14 июля. Столбики термометра днем будут достигать отметки до +40°С.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич в материале: "В Украину идет жара в 42 градуса, но некоторым регионам повезет".

Отмечается, что во второй декаде продолжится период сильной жары, особенно в центральных, южных и восточных областях. По словам синоптика, подавляющее большинство юго-восточных и восточных ветров будут способствовать дальнейшему поступлению горячей воздушной массы среднеазиатского происхождения.

"Высокие температуры и сухой воздух будут способствовать усилению засухи и росту рисков пожаров в степных и лесостепных зонах, особенно в районах с интенсивными боевыми действиями", — говорит Кибальчич.

Он отмечает, что традиционно более комфортные погодные условия будут складываться в западных регионах Украины. Ведь там жаркая погода продлится недолго и периодически будут проходить кратковременные грозовые дожди, иногда со шквальными ветрами и градом. Несмотря на это, средний фон температур будет стабильно выше нормы.

"В период 13-14 июля на всей территории Украины ожидается сильная жара. Ночью температура воздуха составит около +17…+23°С, на юге и побережье морей +22…+26°С; днем +33…+38°С, на юге местами до +40° С", — говорит синоптик.

Напомним, что по одной из областей Украины жара ударит сильнее всего, там будет до +41°С.

Ранее "Телеграф" писал, что синоптик объяснил, почему прогнозы обещают 40 градусов, а на самом деле украинцы фиксируют все 60 градусов.