По одной из областей жара ударит сильнее всего: где будет 41 градус

О похолодании пока не стоит даже мечтать

Аномальная жара в Украине продолжается. Пока в Киеве зафиксировали три температурных рекорда, в одной из областей в ближайшие дни ожидается до 40-41 градусов тепла.

Речь идет о Николаеве и области на юге Украины. Как сообщает Укргидрометцентр, 13 июля 2024 года в регионе будет до 39 градусов тепла.

Отметка в +40°C будет пройдена в воскресенье, 14 июля. Днем ниже 38 градусов температура не опустится. Ночью столбики термометров покажут +22…24°C.

В воскресенье в Николаеве будет очень жарко

Жара сохранится и 15 июля. Днем температура будет до +38...40°C, ночью до +24°C.

Жара сохранится в начале рабочей недели

Прогноз погоды в Николаеве на 16 июля расходится в Укргидрометцентре и синоптиков сайта Sinoptik. По данным Укргидрометцентра, во вторник будет до +39°C. Sinoptik прогнозирует до +41 градуса в Николаеве и области.

Во вторник жара еще больше усилится

В Николаеве и области будет сухая погода без осадков. В других регионах Украины тоже будет тепло. Тем не менее на западе пройдут дожди, местами мокрая погода будет и в центре.

"Телеграф" ранее писал, почему синоптики говорят об одной температуре, а по факту она существенно выше. Дело в том, что ее по-разному измеряют. Поэтому возможна большая погрешность в прогнозе температуры. Как сообщил известный синоптик Игорь Кибальчич, фактическая температура может превышать 50-60°C.