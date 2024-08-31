"Ни этики, ни этикета": в Ровно научная конференция врачей закончилась танцами на столах (видео)

В областной военной администрации уже отреагировали

В Ровно научная конференция закончилась зажигательными танцами на столах. После того как видео с вечеринки попало в сеть, местные власти пообещали "решения".

Видеозапись была обнародована в соцсети Facebook местной журналисткой Ольгой Подгорецкой. Она отметила, что на кадрах видна вечеринка ровенских медиков во время научной конференции.

"Врачи КП "Ровенский областной противоопухолевый центр" Ровенского областного совета на научно-практической конференции по теме "Актуальные вопросы радиационной онкологии в Украине" в гостинично-ресторанном комплексе "София". Для меня вопрос не в празднике, а в форме этого действа", — написала она.

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль отметил, что танцы на столах во время войны недопустимы. По его словам, многих это видео возмутило, а потому он обсудил его с главой областного совета Андреем Караушем.

"Пришли к общему мнению – такое недостойное поведение требует соответствующих кадровых решений. И они уже скоро будут", — отметил он.

Мнения пользователей сети по этому поводу разделились. Одна часть отметила, что подобное поведение не очень-то соответствует ученой деятельности.

Другие же выразили мнение, что во время войны стоит позволять себе и положительные эмоции, а происходившее на закрытом корпоративе не должно было попасть в сеть. К тому же, пользователи указали, что в Одессе устраивают и более масштабные гулянки, не особо скрывая это.

Как сообщалось ранее, в Одессе устроили шумную вечеринку, чтобы отметить закрытие летнего сезона. Главным гостем вечера был заслуженный артист Украины Дмитрий Монатик.