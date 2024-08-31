"Ні етики, ні етикету": у Рівному наукова конференція лікарів закінчилася танцями на столах (відео)

В обласній військовій адміністрації вже відреагували

У Рівному наукова конференція закінчилася запальними танцями на столах. Після того як відео з вечірки потрапило до мережі, місцева влада пообіцяла "рішення".

Відеозапис був оприлюднений у соцмережі Facebook місцевою журналісткою Ольгою Подгорецькою. Вона зазначила, що на кадрах видно вечірку рівненських медиків під час наукової конференції.

"Лікарі КП "Рівненський обласний протипухлинний центр" Рівненської обласної ради на науково-практичній конференції на тему "Актуальні питання радіаційної онкології в Україні" у готельно-ресторанному комплексі "Софія". Для мене питання не у святі, а у формі цього дійства", — Написала вона.

Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль зазначив, що танці на столах під час війни неприпустимі. За його словами, багатьох це відео обурило, а тому він обговорив його із головою обласної ради Андрієм Караушем.

"Прийшли до спільної думки – така негідна поведінка потребує відповідних кадрових рішень. І вони вже скоро будуть", — зазначив він.

Думки користувачів мережі із цього приводу розділилися. Одна частина зазначила, що подібна поведінка не дуже відповідає вченій діяльності.

Інші ж висловили думку, що під час війни варто дозволяти собі й позитивні емоції, а те, що відбувалося на закритому корпоративі, не повинно було потрапити до мережі. До того ж користувачі вказали, що в Одесі влаштовують і масштабніші гулянки, не особливо приховуючи це.

Як повідомлялося раніше, в Одесі влаштували галасливу вечірку, щоб відзначити закриття літнього сезону. Головним гостем вечора був заслужений артист України Дмитро Монатік.