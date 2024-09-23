Сентябрьское лето: какой будет погода на этой неделе

"Лето" все же подходит к концу

Последняя неделя сентября обещает украинцам теплую, почти летнюю погоду. Картину могут испортить дожди, которые пройдут в некоторых областях.

Об этом говорится в прогнозе "Погода и радар". Отмечается, что температура воздуха днем в этот период будет колебаться в районе +22…+28 градусов.

Новая неделя начнется с ясной и солнечной погоды по всей стране, однако позже широкий атлантический циклон начнет вытеснять теплый воздух с запада на восток. Это приведет к возникновению локальных гроз и усилению ветра.

Со вторника и до конца недели эта картина будет наблюдаться в западных областях, но потом "под раздачу" попадут и центральные. В остальных частях стоит ждать сухой погоды с переменной облачностью.

Во второй части недели усилится ветер с юга и в некоторых случаях он может разогнаться до штормовых показателей.

Ближе к выходным сильные осадки ожидаются в западных областях, а также возможны в северных. В центре и на востоке будет оставаться сухо.

Как сообщалось ранее, теплая погода в Украине привела к тому, что в некоторых городах вновь зацвели каштаны.