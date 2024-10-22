Во Львове предпринимателя оштрафовали за ругательство в Viber на символическую сумму

Суд оштрафовал предпринимательницу за нецензурную лексику в социальной сети

Лычаковский районный суд Львова вынес приговор местной предпринимательнице. Ее признали виновной в мелком хулиганстве и назначили штраф в 51 гривну.

Об этом сообщает Lviv. Media. Инцидент произошел 17 июля, около 20:36. Фигурант дела, находясь в командировке в Закарпатской области, отправила сообщение с нецензурной бранью в социальной сети Viber.

В постановлении суда говорится о том, что она обидела потерпевшего и "послала" его. Имя потерпевшего не называется.

Потерпевший сообщил, что не только он увидел это сообщение, но и ряд других людей. В материалах дела говорится о том, что действия предпринимательницы "нанесли существенный вред репутации и достоинству" потерпевшего.

На заседании суда женщина признала свою вину. Ей назначили штраф за мелкое хулиганство в 51 гривен, а также судебный сбор в 606 гривен.

По данным аналитической платформы YouControl, данная нарушительница зарегистрирована как физическое лицо-предприниматель в Винниках на улице Лисика. Она занимается консультированиями по вопросам управления и коммерческой деятельности.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Днепре директор лицея позволила себе нецензурно выругаться в адрес учеников.