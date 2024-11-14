Туалет без приватности и застолья с водкой. Как живут дети в скандальной спецшколе Тернопольской области (фото)

Правоохранители уже проводят расследование по нарушениям в этом заведении

В сети появились карды из Новосельской специальной школы Тернопольской области. Недавно это заведение оказалось в эпицентре скандала из-за психологического и физического насилия над детьми.

Адвокат Инна Мирошниченко в своем Instagram обнародовала фото, на которых можно увидеть условия содержания детей. Она напомнила, что отчет по мониторинговому визиту в заведение уже готов и подписан.

"Новости о возбужденных уголовных делах вы видели. Но теперь поделюсь совсем немного фото того, в каких условиях живут наши дети", — написала Мирошниченко.

Она отметила, что на содержание Новосельской специальной школы из государственного бюджета ежегодно выделяется около 20 миллионов гривен. В то же время, по словам адвоката, невозможно установить, какое количество благотворительных средств получает заведение.

Мирошниченко обнародовала фото туалета, который не закрывается. По ее словам, там отсутствует туалетная бумага, мыло, полотенца и горячая вода.

"Напротив двери Игровая комната. Итак, учись ходить в туалет у всех на глазах", — прокомментировала она.

Кроме того, адвокат показала фото ванны, которая работает только в пятницу с 20:00 до 22:00. В то же время там нет даже крана.

По ее словам, также в школе есть душевая комната с одной шторкой на все кабинки. Она также работает только по пятницам с 20:00 до 22:00. Дело в том, что горячую воду в другое время не включают.

Мирошниченко показала фото из кабинета социально-бытового ориентирования, где должны учить детей готовить, чтобы они могли жить самостоятельно после выпуска. Однако дети в этом классе не бывают, потому что там кухня персонала.

"Вот это следы банкета, которым завершилась проверка какого-то органа контроля, которая была за день до нашей. Нормально проверяли, правда?", — написала она.

Мирошниченко подчеркнула, что, по словам детей, персонал постоянно устраивает такие застолья. Во время проверки дирекция объяснила застолье тем, что у одного из работников родился внук.

"Это тоже частица "результата предварительной проверки". Еще пять бутылок стояли на полу. Какие-то пустые, какие-то недопитые", — отметила адвокат.

Она также показала, чем питаются дети. В чашке просто горячая вода, которую называют "компотом".

Что этому предшествовало

Недавно выяснилось, что работники этой спецшколы небрежно относились к жизни и здоровью воспитанников, также известно о случаях сексуального насилия над детьми. Все обстоятельства нарушения прав несовершеннолетних изучаются правоохранителями совместно с прокуратурой.

Стоит отметить, что, по данным информационной системы управления образования, в Новосельской специальной школе Тернопольского областного совета учится 95 детей. При этом количество персонала составляет 73 человека.

Как сообщал "Телеграф", в последнее время общественности неоднократно становилось известно о досадных фактах издевательства и насилия над детьми в учреждениях системы образования. В частности, уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в октябре обнародовал информацию о вопиющих случаях нарушения прав воспитанников в приюте во Львовской области.