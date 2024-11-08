В Одессе банда под видом ТЦК вымогала деньги с мужчин (фото, видео)

За одно "патрулирование" подозреваемые могли получать от 40 тысяч

Правоохранители задержали преступников, которые прикидывались работниками ТЦК и полицейскими. Они требовали деньги с мужчин призывного возраста.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции. Там отметили, что группа лиц, одетых в военную и полицейскую форменную одежду, останавливала мужчин на улицах.

Злоумышленники угрожали задержанным принудительной доставкой в ТЦК, но за деньги предлагали этого не делать. В случае отказа фигуранты применяли физическое и психологическое насилие.

В одном из случаев фигуранты подстерегали свою жертву возле дома. Они обвинили мужчину в уклонении от мобилизации и сообщили, что должны немедленно доставить его в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Злоумышленники прижали потерпевшего к забору, а затем начали бить по ногам, туловищу и голове.

После этого они сообщили, что мужчина должен немедленно заплатить, если хочет избежать мобилизации. Волнуясь за свою жизнь и здоровье, мужчина отдал им более 3000 долларов.

Схему наладили трое одесситов и уроженец Донбасса. Интересно, что одним из участников группы был бывший сотрудник милиции, который после службы был обвинен в нескольких уголовных производствах. Еще двое фигурантов не раз имели проблемы с законом за совершение ряда преступлений: вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, разбойное нападение, совершенное группой лиц, кражи.

Бойцы отдела быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали подозреваемых "на горячем". Во время обысков у них изъяли элементы форменной одежды, деньги, банковские карты, мобильные телефоны. Кроме того, стражи порядка изъяли и направили на экспертное исследование оружие, порошкообразное вещество и другие средства для употребления наркотических веществ.

Участники преступной группы были задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания. Следователи полиции Одессы уже объявили им о подозрении по ч. 4 ст. 189 (Требование) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время правоохранители проверяют причастность разоблаченных мужчин к другим преступлениям. Также в ходе следствия действиям фигурантов может быть предоставлена дополнительная правовая квалификация.

Напомним, недавно одесский активист Демьян Ганул стал участником конфликта с людьми в камуфляжной форме без опознавательных знаков, отказывавшихся назвать свои личные данные. Инцидент произошел на мобильном блокпосту в Одессе, где мужчину остановили для проверки документов.