Митрополит УПЦ из Закарпатья строит дом за 250 тысяч долларов возле Москвы

Дом стоит не менее 250 тысяч долларов

Митрополит Хустской епархии УПЦ МП Марк Петровций, имеющий российское гражданство, начал строительство большого частного дома под Москвой.

Общая площадь постройки достигает 1355 квадратных метров. Строительство активно ведется, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину. По информации журналиста издания "Глагола", имение расположено в элитном районе города Сергеев Посад Московской области.

Расположение дома было установлено благодаря данным из правоохранительных органов и информации из российских баз данных. Недвижимость находится по адресу: улица Пугачева, дом 13а. "Его площадь составляет 1355 м² и оценивается в среднем на сумму 20 миллионов российских рублей. Это около $250 000", — говорится в сообщении.

Место для строительства выбрано не случайно — Сергей Посад считается одним из важнейших религиозных центров России. В городе находится Троице-Сергиева лавра, имеющая статус духовного центра Русской православной церкви.

Где расположен город Сергеев Посад

Строительство ведется в элитном районе города, где стоимость недвижимости значительно превышает средние показатели по региону. Размер имения также указывает на значительные финансовые вложения в проект.

Дом Марка Петровция

Марк Петровций, имея российское гражданство, продолжает руководить Хустской епархией УПЦ МП на территории Украины. В то же время, он инвестирует средства в строительство большого частного дома на территории страны-агрессора.

Документы на дом

Ранее "Телеграф" также писал, что митрополит УПЦ МП устроил разборки под зданием ТЦК. Он пытался с "группой поддержки" блокировать движение специального транспорта.