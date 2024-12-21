"А как же транквилизаторы?" Украинцы разъярены вероятным убийством леопарда в зоопарке Одессы

Достоверная судьба хищника еще неизвестна

В сети украинцев всколыхнула информация о том, что в одесском зоопарке полиция могла застрелить леопарда во время нападения на сотрудника. Официально гибель животного еще не подтверждали.

Под сообщениями местных каналов украинцы в комментариях выражают свое возмущение, ведь почему-то полиция и работники зоопарка не применили транквилизаторы.

К тому же многие пишут, что дикое животное в неволе не может просто так напасть на человека, особенно сотрудника заведения. Потому украинцы считают, что работник, вероятно, нарушил технику безопасности или правила работы с леопардом.

Кое-кто говорит, что животное мог разгневать запах алкоголя или сигарет, поэтому леопард и напал, а кто-то считает, что здесь было и место насилию над животным. К тому же никто не отменял испуг у дикого животного и реакцию на стресс.

Однако украинцы удивляются тому, что другие работники зоопарка не обезвредили леопарда транквилизаторами еще до приезда полиции. Почему сотрудник пошел в клетку к хищнику без транквилизатора, ведь это опасно. На эти вопросы пока официального ответа нет.

Так же нет подтверждения убийства леопарда, официальные источники пишут только о выстрелах в животное, не указывая последствия этого.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что директор Ровенского зоопарка уплатил штраф за нарушение правил содержания диких животных. Причиной административного наказания стало неправильное обращение с телом умершей львицы.