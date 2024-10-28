История с мертвым львом получила продолжение: у зоозащитников появились вопросы

Активисты отметили, что в зоопарке говорят о мертвой львице, но на фото был лев

История со львом, которого нашли на свалке мясокомбината в Костополе (Ровенская область), получила продолжение. На нее обратили внимание защитники животных и у них возникли некоторые вопросы.

Сообщение размещено активистами UAnimals в соцсети Instagram. Они обратились к полиции, Министерству защиты окружающей среды и к Госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов.

Отмечается, что снимок льва появился в сети 26 октября. После того как информация набрала огласки, в местном зоопарке отметили, что у них умерла 20-летняя львица. Поскольку учреждение не имеет возможности утилизировать тела своих животных самостоятельно, то их передают Костопольскому ветсанзаводу, который делает из них костную муку.

В то же время полиция сообщила, что следователи установили, что смерть животного наступила от онкологического заболевания.

"Как полиции удалось выяснить смерть животного от онкоболезни — в заявлении полицейских речь не идет. Но если в зоопарке умерла львица, то почему на фото лев? Пытаемся выяснить", — говорится в сообщении.

Активисты направили обращения к полиции, чтобы установить хозяев животного и проверить возможные факты жестокого обращения или нарушения санитарных норм.

Также там отметили, что владельцы животного должны были обратиться к ветеринарному учреждению относительно захоронения, поскольку небрежное обращение с останками может привести к вспышке опасных болезней.

В UAnimals отмечают, что оставлять останки животных на свалках запрещено украинским законодательством.

Как сообщалось ранее, директор зоопарка Ирина Олиферук ранее говорила, что умершей львице было 20 лет, что примерно то же, что 95 лет для человека.