В Полтаве расформировали больницу: люди вышли на протест и перекрыли движение транспорта (видео)

Люди были возмущены закрытием центральной районной больницы

В пятницу, 3 января, в Полтаве более 20 людей вышли на протест против закрытия центральной райбольницы. Они вышли на улицу Соборности и перекрыли движение транспорта, в том числе, общественного.

Об этом сообщило "Суспільне". Участники акции протеста являются пациентами центральной больницы, которую расформировали и присоединили к 4-й городской клинической больнице.

По словам людей, данное решение является неправильным, поскольку в таком случае медицинское обслуживание всего Полтавского района будет усложнено.

Далее пациенты собрались в кабинете исполняющей обязанности городского головы Екатерины Ямщиковой, которая является еще и секретарем Полтавского городского совета. По данным местных СМИ, она находится в отпуске до 6 января.

За порядком следили сотрудники полиции, об инцидентах не сообщалось. Участники акции протеста заявляли, что никто из местных чиновников не вышел к ним.

После того, как люди вошли в здание городского совета, движение транспорта в центре Полтавы было восстановлено.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Полтаве разразился скандал вокруг руководителя местной психбольницы Виктора Волошина.