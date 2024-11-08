Сначала ТЦК, затем матч: футболистам СК "Полтава" вручили повестки

Брони у футболистов СК "Полтава" нет

Автобус с футболистами СК "Полтава", направлявшиеся на матч 15 тура Первой лиги, остановили военные и доставили в территориальный центр комплектования. В ТЦК всем без исключения спортсменам вручили повестки.

Инцидент произошел еще в прошлую субботу, 2 ноября, перед игрой против "Кудровки". Об этом в своем репортаже сообщил журналист Игорь Бурбас.

Собственные источники подтвердили эту информацию и сообщили, что повестки были выписаны на понедельник. Также было уточнено, что брони у футболистов СК "Полтава" нет.

Информация о визите футболистов в ТЦК стала известна только через неделю после игры. Полтавская команда все же провела матч в тот день, но потерпела поражение от "Кудровки" (1:2).

В тот день один из игроков команды Денис Галенков не попал в заявку на матч — его задержали в ТЦК, потому что система показывала, что он находится в розыске. В течение следующей недели спортсмен не участвовал в тренировках команды.

Несмотря на это, СК "Полтава" все еще сохраняет лидерство в турнирной таблице Группы В Первой лиги Украины. В активе команды 26 очков после 14 сыгранных матчей. Впрочем, в ближайшую субботу ситуация может измениться — ЮКСА, имеющая на два очка меньше, еще не провела свой матч против вышгородского "Диназа" в текущем туре.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Лубинец рассказал, могут ли работники ТЦК задерживать людей на улицах. Омбудсмен рассказал, как ТЦК могут выйти из своего положения.