У Полтаві розформували лікарню: люди вийшли на протест та перекрили рух транспорту (відео)

Люди були обурені закриттям центральної районної лікарні

У п’ятницю, 3 січня, у Полтаві понад 20 людей вийшли на протест проти закриття центральної райлікарні. Вони вийшли на вулицю Соборності та перекрили рух транспорту, зокрема громадського.

Про це повідомило "Суспільне". Учасники акції протесту є пацієнтами центральної лікарні, яку розформували та приєднали до 4-ї міської клінічної лікарні.

За словами людей, це рішення є неправильним, оскільки в такому разі медичне обслуговування всього Полтавського району буде ускладнене.

Далі пацієнти зібралися у кабінеті виконувача обов’язків міського голови Катерини Ямщикової, яка є ще й секретарем Полтавської міської ради. За даними місцевих ЗМІ, вона перебуває у відпустці до 6 січня.

За порядком стежили співробітники поліції, про інциденти не повідомлялося. Учасники акції протесту заявляли, що ніхто із місцевих чиновників не вийшов до них.

Після того, як люди увійшли до будівлі міської ради, рух транспорту у центрі Полтави було відновлено.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Полтаві вибухнув скандал навколо керівника місцевої психіатричної лікарні Віктора Волошина.