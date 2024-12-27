Украинцы скупили более 10 Rolls-Royce Spectre за полмиллиона евро: среди владельцев депутаты и ноунеймы

Большинство авто находятся за границей

В Украине уже зарегистрировано уже 13 Rolls-Royce Spectre. Стоимость одного такого авто составляет более полумиллиона евро.

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды". Журналисты ссылаются на данные своих источников в правоохранительных органах.

Spectre – первый электромобиль компании Rolls-Royce. Его начали производить в 2023 году, а в октябре того же года в Украину завезли первый такой автомобиль.

Такие автомобили не продают в салоне. Чтобы купить Spectre, нужно стать в очередь и ждать.

Как выяснила УП, владельцами Rolls-Royce Spectre являются следующие лица:

народный депутат Геннадий Вацак (авто зарегистрировано на другого человека);

бизнесмен Михаил Бакуненко (авто зарегистрировано на ООО "Энергохаб");

бывший народный депутат Виталий Хомутынник;

жена харьковского застройщика Егора Масленникова;

Юлия Карцыгина, дочь донецкого бизнесмена Сергея Хановича;

ФОП Елена Силенко;

Николай Ковальчук.

Стоит отметить, что некоторые машины были оформлены на лиц, которые, по данным УП, не имеют официального состояния. Большинство Spectre были только поставлены на учет в Украине. Впоследствии они выехали из страны за границу. Еще часть из зарегистрированных в Украине авто выставлена на продажу.

Напомним, летом 2024 года на улицах Киева был замечен первый в Украине электрический пикап Tesla Cybertruck. Этот автомобиль уже стал новым символом статуса среди знаменитостей.