Укр

Украинцы скупили более 10 Rolls-Royce Spectre за полмиллиона евро: среди владельцев депутаты и ноунеймы

Автор
Андрей Мулько
Дата публикации
Читати українською
Автор
Rolls-Royce Spectre Новость обновлена 27 декабря 2024, 14:37
Rolls-Royce Spectre. Фото Коллаж "Телеграфа"

Большинство авто находятся за границей

В Украине уже зарегистрировано уже 13 Rolls-Royce Spectre. Стоимость одного такого авто составляет более полумиллиона евро.

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды". Журналисты ссылаются на данные своих источников в правоохранительных органах.

Spectre – первый электромобиль компании Rolls-Royce. Его начали производить в 2023 году, а в октябре того же года в Украину завезли первый такой автомобиль.

Такие автомобили не продают в салоне. Чтобы купить Spectre, нужно стать в очередь и ждать.

Как выяснила УП, владельцами Rolls-Royce Spectre являются следующие лица:

  • народный депутат Геннадий Вацак (авто зарегистрировано на другого человека);
  • бизнесмен Михаил Бакуненко (авто зарегистрировано на ООО "Энергохаб");
  • бывший народный депутат Виталий Хомутынник;
  • жена харьковского застройщика Егора Масленникова;
  • Юлия Карцыгина, дочь донецкого бизнесмена Сергея Хановича;
  • ФОП Елена Силенко;
  • Николай Ковальчук.

Стоит отметить, что некоторые машины были оформлены на лиц, которые, по данным УП, не имеют официального состояния. Большинство Spectre были только поставлены на учет в Украине. Впоследствии они выехали из страны за границу. Еще часть из зарегистрированных в Украине авто выставлена на продажу.

Напомним, летом 2024 года на улицах Киева был замечен первый в Украине электрический пикап Tesla Cybertruck. Этот автомобиль уже стал новым символом статуса среди знаменитостей.

Теги:
#Rolls-Royce #Авто #Spectre