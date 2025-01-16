Когда враг в нескольких км от границы. В Днепропетровской области проводят странный тендер ради пиара власти

Чиновники решили потратить более миллиона на собственный пиар

Отдел рекламы Каменского городского совета Днепропетровской области объявил о закупке информационных услуг для освещения деятельности исполнительных органов в сети интернет. Ожидаемая стоимость закупки составляет 1,3 миллиона гривен.

Согласно техническому заданию, в течение 2025 года на пяти интернет-ресурсах (naspravdi.net, Kamenckoe.net, Ukrtime.net, dneprnews.net, dneprlife.net) будет размещено 249 публикаций о работе городских властей. Информация о закупке размещена на площадке Zakupivli.

В перечень услуг входит размещение информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления, социальной рекламе, поздравлениях по случаю праздников, анонсы мероприятий с участием представителей городского совета и обращения должностных лиц.

Исполнитель должен обеспечить медиа-сопровождение работы городского совета, разработать программу информирования горожан, предоставлять консультации по распространению информации в интернете и оперативно освещать незапланированные события, в частности, чрезвычайные ситуации.

В стоимость услуг также заложено создание текстового и фотоконтента, разработку информационных поводов, редакционную подготовку и адаптацию материалов для разных интернет-площадок.

Где расположен город Каменское возле Днепра

Также ранее Телеграф писал о том, что в Сумах объявили значительный тендер. Там заплатят 2,25 миллиона за отлов собак.