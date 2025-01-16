Коли ворог за декілька км від кордону. На Дніпропетровщині проводять дивний тендер заради піару влади

Чиновники вирішили витратити понад мільйон на власний піар

Відділ реклами Кам'янської міської ради Дніпропетровської області оголосив закупівлю інформаційних послуг для висвітлення діяльності виконавчих органів у мережі інтернет. Очікувана вартість закупівлі становить 1,3 мільйона гривень.

Згідно з технічним завданням, протягом 2025 року на п'яти інтернет-ресурсах (naspravdi.net, Kamenckoe.net, Ukrtime.net, dneprnews.net, dneprlife.net) буде розміщено 249 публікацій про роботу міської влади. Інформація про закупівлю розміщена на майданчику Zakupivli.

До переліку послуг входить розміщення інформаційних повідомлень про діяльність органів місцевого самоврядування, соціальну рекламу, привітання з нагоди свят, анонси заходів за участю представників міської ради та звернення посадових осіб.

Виконавець має забезпечити медіасупровід роботи міської ради, розробити програму інформування містян, надавати консультації щодо поширення інформації в інтернеті та оперативно висвітлювати незаплановані події, зокрема надзвичайні ситуації.

У вартість послуг також закладено створення текстового та фотоконтенту, розробку інформаційних приводів, редакційну підготовку та адаптацію матеріалів для різних інтернет-майданчиків.

Де розташоване місто Кам'янське біля Дніпра

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