Заплатят 2,25 миллиона за отлов собак: в Сумах объявили внушительный тендер

Сомнительные траты во время войны, особенно с учетом того, что Сумская область граничит с Россией

Сумской городской совет озаботился регулированием количества бездомных животных. На отлов собак чиновники собираются потратить 2 миллиона 250 тысяч.

Информация о предстоящих торгах появилась на сайте электронной системы публичных закупок Zakupivli.pro. Согласно данным площадки, прием предложений начался 13 января и продлится до 21 числа того же месяца.

Точная сумма, которую мэрия готова заплатить за оказание услуги в течение года, составляет 2 250 800,00 грн. Оплата будет осуществляться ежемесячно за уже предоставленные услуги.

В прилагаемых документах отмечается, что Сумская мэрия ожидает от победителя тендера оказания таких услуг:

Содержание животных в отделе передержки бездомных животных в количестве не менее 37 в сутки. Сюда также входит питание, вакцинация, обработка от паразитов.

Стерилизация животных в количестве не менее 88 в год и послеоперационный уход.

Уборка и утилизация трупов животных в количестве не менее 150 в год.

Отлов и возвращение на территорию города бездомных животных.

Напомним, ранее столичное коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" решило приобрести акты, бланки и объявления. На эти цели собираются потратить 1 миллион 334 тысячи гривен.