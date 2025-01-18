Вчитель побив учня у школі на Рівненщині: його вже обіцяють звільнити (відео)

Про причини конфлікту не повідомляється

На Рівненщині вчитель побив учня на уроці. Поліція вже розбирається на обставинах події, а вчителя обіцяють звільнити та покарати.

Кадрами поділився telegram-канал VOLOD BLOG. Зазначається, що інцидент стався у населеному пункті Мульчиці.

У мережі також є повідомлення про те, що учень першим почав провокувати вчителя, проте підтвердження цієї інформації наразі немає.

На подію відреагувала депутат Рівненської обласної ради Олена Корінь. За її словами, поліцію про інцидент уже поінформовано, а на тлі цього у школі проводять своє розслідування.

Вона зазначила, що вчителя буде притягнуто до відповідальності та звільнено.

"Ніхто не має права застосовувати фізичне, психологічне насильство до дітей", — написала депутат.

Як повідомлялося раніше, в одній із київських шкіл діти грали в "ТЦК та ухилянтів", через що одному з учасників ледь не зламали носа. Батьки зажадали від адміністрації школи провести з учнями профілактичні бесіди щодо неприпустимості такої поведінки.