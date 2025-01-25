"Мама я покакал": киевский художник поразил сеть необычной картиной (фото)

Границы искусства весьма растяжимы

Современное искусство иногда приобретает совершенно неожиданные формы, а потому не всегда можно понять, где лежит та самая черта, за которой заканчивается здравый смысл. Например, в Киеве за 5000 гривен можно приобрести очень специфическую работу.

Она была обнародована в группе "Сіль-Соль" в Facebook. Автором выступил местный художник Анатолий Квитка.

Работа называется "Мама я покакал" и представляет собой картину размером 30 на 21 сантиметр. К счастью, она выполнена акриловой краской, а не более экзотическим красителем, который возможно привел бы в восторг разве что фанатов грайндкора.

Не совсем понятно, хотел ли автор передать своей работой опыт жизни с маленьким ребенком, однако стоит отметить, что и другие его работы тоже весьма эксцентричны.

В то же время, ценители высокого искусства явно пришли в ужас от картины, отметив, что автор потерял самое главное — запятую в названии.

Другие же отметили, что в картине есть определенный шарм.

Нашлись конечно же и те, кто не оценил атмосферу работы и высказал предпочтение более консервативным направлениям искусства.

Стоит отметить, что это далеко не самая абстрактная картина, которая продавалась в этой группе. За первенство в этом, например, может потягаться картина "Молоко в стакане II" от Марии Герлейн.