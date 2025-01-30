В Украину пытались контрабандой ввезти раритетный Rolls Royce (фото)

Автомобиль должен был приехать во Львов

На новогодние праздники таможенники вместе с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли схему контрабанды автомобилей. По ней в Украину хотели ввезти раритетный Rolls Royce Silver Wraith II 1976 года выпуска.

Об этом сообщает БЭБ. В настоящее время на транспортное средство наложили арест и изъяли.

"Основанием для перемещения упомянутого автомобиля через государственную границу служил поддельный сертификат соответствия по индивидуальному утверждению колесного транспортного средства, что также подтверждается выводом экспертов", — говорится в сообщении.

В Гостаможне объяснили, что согласно документам, автомобиль соответствует экологическим нормам уровня "Евро-2", которому должны соответствовать все автомобили, ввозимые в Украину. Впрочем, экспертная оценка показала, что документы оказались поддельными, а автомобиль нормам не отвечает.

Отмечается, что стоимость такого автомобиля в Украине может составлять около 1,2 миллиона гривен.

Как известно, автомобили Rolls-Royce Silver Wraith II выпускали всего три года с 1977 по 1980. Всего было произведено 2145 экземпляров.

Как сообщалось ранее, гражданин Польши хотел незаконно вывезти из Украины лемуров. За них он предлагал немалую взятку пограничникам.