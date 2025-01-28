Едва избежали борделей Чехии. На границе перехватили женщин, которых соблазнили работой за границей

Вербовщице светит до восьми лет заключения

Пограничники совместно с Национальной полицией задержали в пункте пропуска через государственную границу женщину, вербовавшую украинок для сексуальной эксплуатации в Чехии. 37-летняя злоумышленница искала жертв среди оказавшихся в затруднительном положении, обещая им высокооплачиваемую работу в ночных клубах.

По словам вербовщицы, заработок должен был составлять 100 евро в час, однако на самом деле женщин планировали принуждать к оказанию сексуальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Как стало известно, подозреваемую задержали еще 25 января. Оперативники Восточного регионального управления ГНСУ совместно с Национальной полицией остановили в пункте пропуска автобус с завербованными женщинами. В ходе обысков у злоумышленницы изъяли мобильные телефоны и черновые записи, подтверждающие ее преступные намерения.

Дело расследуется под процессуальным руководством Криворожской центральной окружной прокуратуры. Подозреваемый грозит до восьми лет лишения свободы за торговлю людьми (ч. 1 ст. 149 УК Украины).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на Закарпатье двое пограничников скрылись за границу. Инцидент произошел еще в сентябре. Суд уже вынес приговор.