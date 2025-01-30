В Україну намагалися контрабандою ввезти раритетний Rolls Royce (фото)

Автомобіль мав приїхати до Львова

На новорічні свята митники разом із Бюро економічної безпеки (БЕБ) розкрили схему контрабанди автомобілів. Нею в Україну хотіли ввезти раритетний Rolls Royce Silver Wraith II 1976 року випуску.

Про це повідомляє ВЕБ. На цей час на транспортний засіб наклали арешт та вилучили.

"Підставою для переміщення згаданого автомобіля через державний кордон служив підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, що також підтверджується висновком експертів", — йдеться у повідомленні.

У Держмитниці пояснили, що згідно з документами, автомобіль відповідає екологічним нормам рівня "Євро-2", якому мають відповідати усі автомобілі, що ввозяться в Україну. Проте експертна оцінка показала, що документи виявилися підробленими, а автомобіль нормам не відповідає.

Зазначається, що вартість такого автомобіля в Україні може становити близько 1,2 мільйона гривень.

Як відомо, автомобілі Rolls-Royce Silver Wraith II випускали лише три роки з 1977 по 1980. Усього було зроблено 2145 екземплярів.

Як повідомлялося раніше, громадянин Польщі хотів незаконно вивезти з України лемурів. За них він пропонував чималий хабар прикордонникам.