Общий туалет и ужасное состояние, но за копейки: в Харькове сдают треш-квартиру

Дешево и сердито

В Харькове сдают жилье по рекордно низкой цене 1500 гривен. Правда, в ужасном состоянии.

На рынке аренды жилья в Харькове появилось очень необычное объявление. На Холодной горе предлагают комнату площадью 12 квадратных метров за символическую плату – всего 1500 гривен в месяц. Подходящее объявление размещено на olx.ua.

Жилье расположено на улице Каширской. Кроме самой комнаты, в распоряжении будущего обитателя будет небольшой коридор. Однако санузел придется делить с соседями.

Фотографии помещения свидетельствуют об откровенно запущенном состоянии: пол имеет значительные потертости, мебель находится в страшном состоянии, а дверь — "убитая", старая, деревянная. Холодильник в комнате еще советского производства. Он весь желтый и грязный.

По словам арендодателя, помимо базовой стоимости аренды, житель должен платить коммунальные услуги по квитанциям.

Несмотря на все недостатки, такое предложение может заинтересовать студентов или людей с ограниченным бюджетом, которые ищут самое доступное жилье в городе.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что в Харькове дешево сдают "убитую" квартиру. Там даже есть советский ковер на стене.