"Это не игра в одни ворота": глава Института нацпамяти призвал поляков помнить о человечности

Мы ожидаем доброй воли и с польской стороны относительно восстановления вандализированных украинских могил в Польше

Украинская сторона минимум с 2019 года не обращается к Польше с запросами на проведение поисково-эксгумационных работ в местах захоронения украинцев на территории этой страны в связи с рисками повторного вандализма по поводу мест памяти украинцев.

Об этом глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил во время публичного отчета в завершение своей 5-летней каденции в качестве руководителя этого учреждения.

За мою каденцию мы точно не предоставили ни одного запроса на поисковые или земляные работы в Польше, потому что мы просили малейшего: восстановите то, что ванализовано. Смотрите, в чем проблема: какой смысл подавать запросы на поисково-земляные работы и для нахождения останков, и для мемориализации, эксгумации, создания новых мест памяти, если те (места), которые уже созданы – разбиты кувалдой и выброшены на помойку?", — подчеркнул Дробович.

По его словам, логика Украины в этом вопросе прозрачна: сначала необходимо восстановить то, что в Польше повреждено.

Напомню, что по международному соглашению 1994 года между Украиной и Польшей в случае вандализма сторона, на территории которой это произошло, уведомляет другую, преследует и находит тех, кто это сделал, и восстанавливает то, что вандализировано. А это не происходит с 2015 года. Поэтому, давайте так, господин Навроцкий (председатель Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, — ред.) – вы сначала восстановите то, что разбито кувалдами, и тогда мы, конечно, дадим вам еще запросы. Тогда нам не так страшно будет ставить новые мемориалы. Тогда мы будем меньше переживать за их безопасность. Это то, что я ответил бы коллеге. Что нет смысла строить какой-то новый памятник, если предыдущие разбиты. Я надеюсь, что логика наша понятна", — подчеркнул глава Украинского института нацпамяти.

Он также объяснил некоторые детали о якобы моратории на проведение поисковых работ в местах польских захоронений на территории Украины. По его словам, на самом деле моратория как такового не было.

"В 2019 году польская сторона получила два разрешения на поисковые работы и провела их, это по данным Минкульта. Правда, они забыли предоставить отчет о проведении работ. А, напомню, это важная деталь, потому что без предоставления отчета – нельзя получить разрешение на эксгумацию. Да и вообще это нарушение процедуры. В 2023 году польская сторона также получила разрешение. То есть запрета нет де-факто.<…> Потому что имеют в виду коллеги, когда говорят, что был мораторий – я не совсем понимаю", — отметил Антон Дробович.

По его словам, с украинской стороны действительно могли не предоставляться разрешения, но не на поисковые работы, а на эксгумацию останков теми украинскими органами, от которых зависит этот вопрос, (Государственная межведомственная комиссия по увековечиванию памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий и Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины – ред.). Но в этой ситуации каждый случай следует рассматривать отдельно. К примеру, в одном случае польская сторона не получила согласования от областных органов госвласти, которое необходимо для выдачи такого разрешения. В другом – действительно имело место непредоставление разрешения на эксгумацию, но исключительно из-за отсутствия действенных шагов польской стороны по восстановлению оскверненных украинских захоронений в Польше.

"Во втором случае комиссия получила польский запрос, но не предоставила (разрешение на эксгумацию) потому что на польской территории вандализованы украинские могилы. Поэтому комиссия сказала — мы отложим этот вопрос ", — отметил Дробович.

Украина все же готова проявить добрую волю и согласовать проведение в следующем году, когда будут благоприятные погодные условия, соответствующие работы в местах захоронений поляков на территории Украины, говорит чиновник. Он также добавил, что для этого необходим новый список мест, где Польша собирается проводить соответствующие работы, относительно которого Украина еще в сентябре направила запрос, но ответ так и не получила.

"Но мы ожидаем хорошую волю и с польской стороны относительно восстановления вандализированных украинских могил в Польше. Это не может быть игра в одни ворота. Потому что, если христианские гуманистические ценности, о которых очень любят вспоминать польские политики, распространяются только на поляков – то это, простите, плохая история. Такие ценности должны распространяться и на украинские захоронения, и на польские. Это должно быть только так. В ином случае мы нарушаем не только международное законодательство, Женевские конвенции, мы нарушаем элементарные принципы человечности", — резюмировал глава Украинского института национальной памяти.

Напомним, 27 ноября глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий заявил, что с 2017 года Польша направила 9 запросов на проведение поисково-эксгумационных работ жертв Волынской трагедии, но так и не получила согласования. За день до этого, 26 ноября, на встрече министров иностранных дел Украины и Польши Андрей Сибига и Радослав Сикорский приняли совместное заявление о том, что "решительно настроены решить спорные вопросы общего прошлого". При этом следует помнить, что на территории Польши за последнее десятилетие было совершено несколько десятков актов вандализма в отношении мест памяти украинцев. Некоторые из этих событий так и не получили должной реакции со стороны польских властей. Более того, некоторые даже были санкционированы польскими местными властями, как снос памятника воинам УПА в Грушовичах.