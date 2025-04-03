В Черкасской области разгорелся "триллер" с военнообязанным. В итоге он получил тюремный срок

Обвиняемый утверждал, что его не раз забирали работники ТЦК

За уклонение от мобилизации судили мужчину в Черкасской области. Обвиняемый получил срок.

Об этом стало известно по приговору Чернобыевского районного суда. Согласно материалам дела, мужчина получил три повестки о необходимости прибыть для отправки в воинскую часть, однако ни разу он якобы не появился.

В судебном заседании обвиняемый частично признал свою вину. Он объяснил, что не уклонялся от призыва, а пытался явиться в ТЦК и СП. Однако обстоятельства складывались таким образом, что он не мог вовремя прибыть.

Обстоятельства дела

По словам мужчины, первый раз, когда он пришел в военкомат, ему сообщили о необходимости пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). После прохождения медосмотра ему дали "боевую" повестку. Как рассказал мужчина, он появился в назначенный час, но ему сказали, что ситуация изменилась, и отправку перенесли.

Впоследствии ему вручили повестку на другую дату, и он вернулся домой. За день до назначенной даты отправки к мужчине домой приехали работники ТЦК и предложили поехать с ними, чтобы с вечера собрать всех мобилизованных в одном месте. Он уехал с ними, ужинал и ночевал в одном из сел области.

На следующее утро их повезли сначала в Золотоношу, а затем в Черниговскую область. В военной части, куда их привезли, они проходили определенные тесты, которые он не сдавал в местном ТЦК. После прохождения тестирования 3 из 5 человек, которых привезли, вернули домой, включая обвиняемого.

Когда военнообязанный вернулся вечером, ему снова дали повестку на другую дату. Он решил идти домой пешком, поскольку жил в деревне, и автобусного сообщения в такое время уже не было, а собственного автомобиля он не имеет. Во время этого пути мужчина повредил ноги.

Утром того дня, когда ему предстояло явиться в ТЦК, за ним домой приехал работник военкомата со старостой села. У мужчины возник конфликт с последним, и он его ударил. Работник военкомата не захотел забирать военнообязанного из-за того, что накануне тот употреблял алкоголь.

Показания обвиняемого в суде

После этого инцидента мужчина больше не ездил в ТЦК. Позже его вызвали к следователю, там ему вручали повестки, но он уже не появлялся. Гражданин объяснил это тем, что не мог покинуть большое хозяйство.

Суд, учитывая все обстоятельства дела и доказательства, признал мужчину виновным в правонарушении по ст. 336 УК Украины. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Приговор суда

Ранее "Телеграф" писал, что на Днепропетровщине судили мужчину, который получил повестку, подписал ее и не явился в назначенное время в ТЦК и СП.