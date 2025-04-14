Водитель автобуса высаживал пассажиров прямо на Крещатик, но не по своей воле (видео)

Комментаторы поддержали только одну сторону

На Крещатике в Киеве произошел резонансный дорожный инцидент, вызвавший волну возмущения среди горожан. Водитель паркетника Toyota заблокировал подъезд общественного автобуса к остановке, в результате чего водитель транспорта был вынужден высаживать пассажиров прямо на проезжую часть.

Видео с места происшествия распространили в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, как автобус остановился прямо на полосе движения, поскольку вплотную к остановке припарковался внедорожник. Пассажирке пришлось выйти из троллейбуса на проезжей части, рискуя попасть под колеса других машин.

Пользователи соцсетей подвергли критике именно водителя Toyota, который полностью заблокировал остановку, создав опасную ситуацию. В то же время большинство комментаторов приняли сторону водителя автобуса: "А что ему делать? Сигналят, жмут сзади, а высадку надо делать именно на остановке — не раньше и не позже".

Согласно пункту 15.9 Правил дорожного движения Украины, водителю запрещено останавливать транспортное средство ближе чем за 30 метров до остановки общественного транспорта в обоих направлениях (в случае, если это мешает движению общественного транспорта). Также автобусы обязаны осуществлять посадку и высадку пассажиров только на специально отведенных площадках или, в случае их отсутствия, — как можно ближе к правому краю проезжей части, не создавая опасности для других участников движения.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве снова заметили рекламу так называемых "военных адвокатов", не имеющих никакого отношения к адвокатуре и фактически предоставляющих услуги по уклонению от мобилизации. Соответствующие объявления, в частности, зафиксировал журналист в столичном метро.