Еще один паук напугал одесситов: действительно ли он ядовит (фото)

В сети активно обсуждают фото

На фоне нашествия ядовитых пауков, среди которых есть действительно опасные каракурты, тарантулы и ангиопы, в Одессе заметили еще один вид. Пользователи сети выложили фото, на котором якобы изображен опасный и ядовитый паукообразный — воронковый паук.

Фото были опубликованы сразу в нескольких местных пабликах. Укус воронкового паука поражает нервную систему и вызывает тяжелую интоксикацию, которая может привести к смерти.

Однако в комментариях не соглашаются с тем, что паук так опасен. Пользователи сети отмечают, что среди воронковых пауков немало не представляющих опасности для человека, а паук, изображенный на фото вообще не похож на Сиднейского лейкопавутинного паука (Atrax robustus), который действительно является одним из самых опасных.

Сравните сами. На фото слева Сиднейский лейкопутинный паук (Atrax robustus), а справа привычный для Украины Домовой паук (Tegenaria domestica).

На фотографиях в пабликах, вероятно, именно Домовой паук. Также это может быть Паук-волк. Ни первый, ни второй угрозы для человека не несет.

Пользователи сети отмечают, что таких пауков полно и просят админов проверять информацию, прежде чем публиковать ее.

Паук-домовой

Домовой паук или просто комнатный паук действительно относится к паукам из воронковой семьи (Agelenidae), близкий родственник американского домового паука Tegenaria agrestis. Вид происходит из Европы, но начиная с 1600-х годов был занесен на кораблях в Северную Америку. В дальнейшем распространился по всему миру.

Селится в зарослях цветов, грудах древесины, где плетет воронкообразные сети из паутины. Часто обитает в домах в темных местах: в подвалах, шкафах, гаражах, чердаках, проемах в стенах, где ему удобно плести паутину. Ночью охотится за насекомыми. Обычно его обнаруживают, когда включают свет и паук убегает в поисках укрытия. Его укус для человека полностью безопасен.

Паук-волк

В сети также предположили, что на фотографиях из Одессы паук-волк. Это целая семья пауков, они странствующие охотники или обитатели норок среднего или крупного размера, обычно имеют темную окраску. Паутину не прядут. Известно около 124 родов, включающих 2888 видов.

Поскольку они зависят от камуфляжа для защиты, они не имеют вопиющего вида, как у некоторых других видов пауков. В целом, их окрас соответствует среде обитания.

Пауки-волки вводят яд, если их постоянно провоцируют или при встрече с самцами в период спаривания. Симптомами их укусов являются отек, слабая боль и зуд. Яд этого вида не относится к опасным, но лучше избегать провокаций.

К слову, ранее "Телеграф" публиковал видео, на котором украинцы сняли жуткое нашествие ядовитых пауков. Пользователи соцсетей в своих огородах видели не один вид членистоногих.