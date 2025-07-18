Оставили обезьяну без хвоста. Смешное видео из Львова завирусилось в TikTok

Видео набрало более 50 млн просмотров

В центре Львова произошел забавный курьез с аниматором в костюме обезьяны. Дети, которые играли с ним, оторвали хвост.

Соответствующее видео опубликовала девушка в Тик Ток. Она подчеркнула, что аниматор сам попросил тянуть за хвост.

"Львовской обезьяне оторвали хвост в самом центре города. Даже боюсь представить, как сильно ему было больно", — написал один из местных каналов.

На видео видно, как в центре Львова аниматор в костюме обезьяны играет с детьми. Сначала девочки тянут его за лапы и хвост, а затем меняются. Однако во время второй попытки девочка оторвала хвост. Реакция аниматора и девочек изрядно развеселила сеть.

Заметим, что это видео за 2 дня набрало более 50 млн просмотров и более 6 млн лайков. Безумный успех обусловлен тем, что видео получилось довольно забавное. К тому же есть вероятность того, что хвост оторвали случайно и это не было частью шоу.

Пользователи в комментариях отметили, что это один из самых забавных роликов, который они видели за день и его хочется пересмотреть снова. Были и те, кто сетовали на детей и говорил, что им нужно более осторожно относиться к вещам.

Напомним, недавно забавные животные насмешили украинцев, спасаясь от жары в Днепре.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети завирусилось видео, как ребенка поздравил аниматор в необычном костюме.