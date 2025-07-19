В куфии и с сумкой Slipknot: курьезного персонажа увидели посреди улицы в Ровно (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Девушка была явно чем-то взволнована и по дороге что-то говорила сама себе
Внимание жителей города Ровно привлекла прохожая девушка, которая выделялась из толпы своим необычным нарядом и ярким макияжем. Ее эмоции и поведение также приятянули к себе взгляды окружающих.
Соответствующее видео было опубликовано в одном из местных пабликов в Telegram. Автор ролика подписал его следующим образом:
"Когда ждешь маршрутку, можно что хочешь встретить".
На кадрах видно, что на девушке развивающаяся юбка с широким поясом, сумка с одной стороны и с другой. Вторая — с логотипом известной американской металл-группы Slipknot. Также на ней надета красная блуза и черный жакет. На ногах — колготки с сеточку и ботинки. Головной убор — куфия.
Прохожие обратили внимание, что девушка была чем-то взволнована и по дороге что-то говорила сама себе.
К слову, в комментариях предположили, что незнакомка может работать в театре, который находится неподалеку, что объяснило бы ее наряд.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Киеве, в жилом массиве Осокорки, прохожие заметили мужчину, который, рискуя жизнью, висел снаружи четвертого этажа многоэтажки. В соцсетях мужчину сравнили со "спайдер-меном". Однако на деле все оказалось намного проще и причина такой картины была банальной.