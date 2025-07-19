В куфии и с сумкой Slipknot: курьезного персонажа увидели посреди улицы в Ровно (видео)

Девушка была явно чем-то взволнована и по дороге что-то говорила сама себе

Внимание жителей города Ровно привлекла прохожая девушка, которая выделялась из толпы своим необычным нарядом и ярким макияжем. Ее эмоции и поведение также приятянули к себе взгляды окружающих.

Соответствующее видео было опубликовано в одном из местных пабликов в Telegram. Автор ролика подписал его следующим образом:

"Когда ждешь маршрутку, можно что хочешь встретить".

На кадрах видно, что на девушке развивающаяся юбка с широким поясом, сумка с одной стороны и с другой. Вторая — с логотипом известной американской металл-группы Slipknot. Также на ней надета красная блуза и черный жакет. На ногах — колготки с сеточку и ботинки. Головной убор — куфия.

Прохожие обратили внимание, что девушка была чем-то взволнована и по дороге что-то говорила сама себе.

К слову, в комментариях предположили, что незнакомка может работать в театре, который находится неподалеку, что объяснило бы ее наряд.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Киеве, в жилом массиве Осокорки, прохожие заметили мужчину, который, рискуя жизнью, висел снаружи четвертого этажа многоэтажки. В соцсетях мужчину сравнили со "спайдер-меном". Однако на деле все оказалось намного проще и причина такой картины была банальной.