Смертельная забава: в полиции ответили, сколько детей разбились на мотоциклах в 2025 году

Поездки несовершеннолетних за рулем транспортных средств особенно опасны

В Украине ежегодно растет количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, управляющих мотоциклами, мопедами, скутерами и т. п. Несовершеннолетние часто садятся за руль без прав, защитного шлема и надлежащей регистрации транспортного средства, что делает поездки чрезвычайно опасными.

"Телеграф" обратился в Департамент патрульной полиции с запросом предоставить статистику ДТП с участием детей и подростков. В ответ первый заместитель начальника ведомства Алексей Белошицкий отметил: в течение первых семи месяцев 2025 года в Украине произошло 2 531 происшествие с погибшими или травмированными детьми.

В этих авариях погиб 91 ребенок, а еще 2 904 — получили травмы разной степени тяжести. Значительная часть инцидентов связана с нарушением ПДД самими подростками: зарегистрировано 510 таких ДТП, в которых погибли 18 детей, а 626 — травмированы.

Особенно опасными остаются поездки несовершеннолетних, управляющих транспортными средствами. По состоянию на июль этого года полиция зарегистрировала 692 ДТП с участием таких водителей, в которых — 26 погибших и 686 пострадавших.

Статистика ДТП с участием детей, согласно данным патрульной полиции

При этом Департамент патрульной полиции не ведет отдельный учет по возрастным категориям 10-14 и 14-18 лет или по типу транспортного средства, поэтому более подробные данные недоступны.

Ответ Алексея Белошицкого на запрос "Телеграфа"

Ранее "Телеграф" сообщал, что по Украине в течение августа прокатилась волна аварий с участием детей за рулем мотоциклов, в основном на трассах и сельских дорогах с минимальным контролем полиции. В Ровенской области 19 августа 16-летний юноша выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, погиб на месте.