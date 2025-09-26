За тепло и свет можно платить меньше: нардеп дал два важных совета украинцам перед отопительным сезоном

План накопления газа должен быть выполнен до середины октября

Подготовка к отопительному сезону в Украине продолжается. По состоянию на конец сентября 95% газа от необходимого количества уже закачали, а через месяц план должен быть окончательно выполнен.

Факты:

Украинские газохранилища закачали 95% от необходимого количества газа для отопительного сезона.

До 1 ноября Украина планирует накопить 13,2 миллиарда кубических метров газа и план выполняется в срок.

Эксперт советует украинцам готовиться к отопительному сезону

Об этом "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус. Он ответил на вопрос журналиста, как выполняется цель накопить 13,2 млрд кубометров газа в хранилищах до 1 ноября.

План выполняется в срок

По словам Андрея Геруса, "Нафтогазу" информирует, что 95% необходимого объема газа уже закачано в подземные хранилища. До начала отопительного сезона остается еще месяц, за который планируется завершить процесс закачки.

Нафтогаз сообщает, что все идет в плановом режиме и уже к середине октября все должно быть в порядке, отметил глава энергетического комитета Верховной Рады.

Рекомендации для украинцев

На вопрос журналиста о том, стоит ли украинцам беспокоиться через отопительный сезон, Герус ответил, что главная задача для граждан – заниматься энергоэффективностью и энергосбережением.

Людям нужно, конечно, заниматься энергоэффективностью и энергосбережением. Это всегда стоит делать, чтобы не платить лишние деньги за тепло и электроэнергию, подчеркнул народный депутат.

Добавим, что эксперт по ЖКХ Олег Попенко в комментарии "Телеграфу" заявил, что из-за российских обстрелов Украина уже потеряла почти половину суточной добычи газа, а летом 2025 года враг полностью разрушил нефтеперерабатывающие мощности страны. В подземных хранилищах накоплено 13,2 миллиарда кубометров газа, но этого хватит только при теплой зиме и отсутствии новых обстрелов. Поэтому украинцев этой зимой ждет серьезное испытание холодом из-за возможных новых атак России на энергетические объекты.

