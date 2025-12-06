Кривой Рог без тепла и воды после удара РФ: что происходит сейчас

Водоканал и котельные отключились и перезапускались

После удара россиян в ночь на 6 декабря, Кривой Рог на Днепропетровщине испытывает проблемы с отоплением и водоснабжением. Ракеты попали в объект энергетики и из — за этого произошел серьезный перепад напряжения.

Он коснулся линий, питающих насосы Межводоканала и котельных Кривого Рога, объясняет городской голова Александр Вилкул. Они отключились и перезапустились. Одновременно произошли масштабные гидроудары, на части котельных оборудование вышло из строя.

Перепады напряжения фиксировали и в домах

Вода в Кривом Роге начала подаваться с меньшим давлением, до верхних этажей она не доходила. Пока ситуация стабилизировалась.

Что касается теплоснабжения – самая большая проблема в Ингулецком районе, там сгорело оборудование. По временной скорости удалось запустить котельные, однако на ЮГОК и Ингульце возможно отсутствие отопления — нужно заново провести пуско-наладочные работы, как в начале отопительного сезона.

Отметим, что под ударом была инфраструктура не только в Кривом Роге. По данным Минэнерго, РФ избивала ракетами и дронами по объектам в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

В шести областях есть обесточивание. Энергетики пытаются улучшить ситуацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре россияне также попали по складам с гражданской продукцией первой потребности. В ракетах, которыми атаковали область, обнаружили шрапнель.