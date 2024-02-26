Укр

"Мы видим проблему": литовские фермеры ответили, будут ли блокировать зерно из Украины

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Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Они поддерживают дипломатическое решение вопроса
Они поддерживают дипломатическое решение вопроса. Фото Коллаж "Телеграфа"

В ответе они вспомнили и польских аграриев

Фермеры из Литвы не собираются блокировать украинское зерно вслед за поляками, которые в последнее время ужесточили протесты против агропродукции из нашей страны. Они понимают проблемы, но согласны решать их дипломатическим путем.

Литовские аграрии, недовольные действиями правительства, обсуждали эту проблему с украинскими коллегами и договорились совместно работать и далее. Об этом заявил глава Литовской ассоциации производителей зерна Аушрис Мацияускас, сообщает вещатель LRT.

Литовские фермеры не будут блокировать украинское зерно

"Литовские фермеры не блокировали, не блокируют и не собираются блокировать украинское зерно… Мы видим проблему, но мы понимаем ситуацию лидеры украинских фермеров приезжали прошлой осенью, мы имели с ними круглый стол, мы обсуждали, как это [урегулировать ситуацию] сделать, конечно, нужно контролировать, нужно делать учет, нужно делать все это, чего тоже не делает литовское правительство, но мы не собираемся блокировать, как это делают поляки", ― рассказал Мацияускас.

Аграрии из Литвы не поддерживают жесткие протесты поляков и не собираются к ним присоединяться. Их основная проблема связана не с украинским зерном, а с российским.

В Литве будут тщательнее проверять агропродукцию из РФ

Министерство сельского хозяйство решило ужесточить контроль за зерном, кормами и продуктами питания, ввозимыми из России, Беларуси, оккупированных территорий Украины, Грузии и Молдовы. Как информирует LRT, проверять будут каждый вагон.

"Ужесточение мер будет распространяться как на продукцию, импортируемую в Литву, так и экспортируемую транзитом через Клайпедский порт", ― говорится в сообщении.

Напомним, что польские фермеры ужесточили протесты против украинской агропродукции. Они теперь не стесняются вскрывать вагоны и высыпать зерно на землю. Некоторые даже топчут его ногами.

Протестующие требуют запретить ввоз агропродукции из нашей страны. Для этого они заблокировали все пункты пропуска на польско-украинской границе.

Однако не все фермеры настолько сильно переживают за свое материальное состояние. Среди них есть и агенты Кремля. Один из активных участников польского протеста оказался внесен в базу "Миротворец". Имя пророссийского провокатора ― Петр Панасюк.

Ранее "Телеграф" писал, как Украина отреагирует на порчу 160 млн т кукурузы. Поляки вскрыли сразу 8 вагонов и высыпали агропродукцию из них. На вопрос ответил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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