Поляки вдохновили? В Одесской области неизвестные рассыпали зерно с грузовика

Из машины высыпалось около 5 тонн зерна

После ряда случаев с рассыпанием украинского зерна в Польше подобный инцидент произошел и в Украине. В Одесской области неизвестные высыпали из грузовика николаевского поставщика около 5 тонн зерна.

Об этом пишут местные издания. Отмечается, что водитель около суток простоял в окрестностях дороги из-за неисправности зерновоза, пытаясь самостоятельно его отремонтировать.

К нему подъехали две машины с неизвестными лицами и заблокировали грузовик с двух сторон. По словам водителя, неизвестные объяснили свои действия тем, что его фура была якобы перегружена.

"Аргумент о погрузке — это то, что им так показалось. Легковушки с обеих сторон подперли фуру. Вызвали туда полицию, чтобы направить на взвешивание. Наш водитель сказал, что проблем нет, он готов доремонтировать и ехать на взвешивание. Весь разговор водитель снимал на видео, после чего эти люди отобрали у него телефон, угрожали, и продолжили дальше разговор", – сказал владелец фуры.

После разговора с водителем один из неизвестных вышел из машины и подошел к борту фуры. Он открыл его и уехал с места происшествия. На дорогу из фуры высыпалось до 5 тонн зерна.

"Ситуация абсолютно неприятна. Я впервые с таким варварством столкнулся. Какие-то неизвестные люди в балаклавах чего-то требуют. Пока такая критическая ситуация происходит в стране на границе с Польшей, где поляки наше зерно рассыпают, возникает вопрос, как наши люди такое могут делать? Там потерь на 500 долларов, но не в этом дело, а в том, что посреди дня кто-то может силой давить на людей и что-то требовать от них… Что это за самоуправление?",— заявил водитель.

Ранее "Телеграф" писал, что посол Украины в Польше Василий Зварыч отреагировал на очередной акт вандализма с украинской агропродукцией на границе: по его словам, такие действия вредят не только нашей стране, но и Польше. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя лозунги польских провокаторов о том, чтобы диктатор "Путин пришел" заявил, что полякам следует быть очень осторожными "с такими историями".