"Такі дії неприпустимі": влада Польщі зробила заяву про українське зерно

Влада Польщі не хоче допустити анархізації громадського життя

Уряд Польщі обіцяє знайти тих, хто розсипає українське зерно. У Варшаві назвали такі дії "неприпустимими".

Заяву з цього приводу зробив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський. Інформацію повідомляє "Польське радіо".

"Те, що сталося в кількох місцях, тобто висипання зерна з транспорту, є неприпустимим", — сказав він, додавши, що в будь-якому разі поліція реагує, і винних буде спіймано.

Урядовець назвав фермерів, які висипають українське зерно, "злочинцями". Він додав, що "уряд прем’єр-міністра Дональда Туска не допустить такої анархізації суспільного життя".

Говорячи про блокаду кордону, Кервінський спростував інформацію, що нібито вантажі з військовими та гуманітарними постачаннями мають проблеми. За його словами, вони "нормально проходять" кордон.

Нагадаємо, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновились. Наразі страйк біля пунктів пропуску влаштували польські фермери. Нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону. Окрім того, вони почали висипати українське зерно. Такі дії поляків викликали великий суспільний резонанс.

Раніше "Телеграф" повідомив, що за українське зерно, висипане з вантажних вагонів на шляху під час страйку польських фермерів, платитимуть ті, хто його розсипав. Пошкодження приватної власності у будь-якій цивілізованій країні – це порушення законодавства. Про це сказав заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Він нагадав, що від 160 до 180 тонн зерна, яке розсипали протестувальники, прямували до Марокко.