Селена Гомес в белом, Эмма Стоун в серебряном, Эмили Блант в алом: самые красивые образы актрис на премии SAG Awards (фото)
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Все красотки Голливуда собрались в одном месте - на церемонии кинопремии Гильдии актеров США
В эту субботу, 24 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась 30-я ежегодная церемония кинопремии Гильдии актеров США — Annual Screen Actors Guild Awards (SAG Awards). На масштабном мероприятии "засветились" практически все знаменитости, киноработы которых имели оглушительный успех в 2023-м и в этом году. Одной из приглашенных ведущих была актриса Дженнифер Энистон, вызвавшая фурор в блестящем серебристом платье. Также выступила с речью Энн Хэтэуэй в роскошном синем наряде.
По ковровой дорожке премии прошлось немало известных актрис, каждая из которых хотела выглядеть в этот особенный день наилучшим образом. "Телеграф" собрал в этом материале 10 самых лучших элегантных образов с премии SAG Awards 2024.
Марго Робби
Бри Ларсон
Пенелопа Круз
Лейтон Мистер
Эмили Блант
Холли Бэйли
Риз Уизерспун
Эмма Стоун
Ранее "Телеграф" писал, что актриса Эмма Стоун в персиковом платье Louis Vuitton произвела фурор на премии BAFTA 2024. Ее наряд создавался целых 450 часов.
Селена Гомес
Джессика Честейн
Напомним, что недавно 65-летняя Шэрон Стоун впечатлила стильной стрижкой, которая омолодила актрису. Звезда "Основного инстинкта" не сидит на пенсии и продолжает посещать светские мероприятия.