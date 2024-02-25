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Селена Гомес в белом, Эмма Стоун в серебряном, Эмили Блант в алом: самые красивые образы актрис на премии SAG Awards (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Эмма Стоун, Марго Робби и Эмили Блант на ковровой дорожке в Лос-Анджелесе Новость обновлена 25 февраля 2024, 16:50
Эмма Стоун, Марго Робби и Эмили Блант на ковровой дорожке в Лос-Анджелесе. Фото Getty Images

Все красотки Голливуда собрались в одном месте - на церемонии кинопремии Гильдии актеров США

В эту субботу, 24 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась 30-я ежегодная церемония кинопремии Гильдии актеров США — Annual Screen Actors Guild Awards (SAG Awards). На масштабном мероприятии "засветились" практически все знаменитости, киноработы которых имели оглушительный успех в 2023-м и в этом году. Одной из приглашенных ведущих была актриса Дженнифер Энистон, вызвавшая фурор в блестящем серебристом платье. Также выступила с речью Энн Хэтэуэй в роскошном синем наряде.

По ковровой дорожке премии прошлось немало известных актрис, каждая из которых хотела выглядеть в этот особенный день наилучшим образом. "Телеграф" собрал в этом материале 10 самых лучших элегантных образов с премии SAG Awards 2024.

Марго Робби

Марго Робби
Фото: Getty Images

Бри Ларсон

Бри Ларсон
Фото: Getty Images

Пенелопа Круз

Пенелопа Круз
Фото: Getty Images

Лейтон Мистер

Лейтон Мистер
Фото: Getty Images

Эмили Блант

Эмили Блант
Фото: Getty Images

Холли Бэйли

Холли Бэйли
Фото: Getty Images

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун
Фото: Getty Images

Эмма Стоун

Эмма Стоун
Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" писал, что актриса Эмма Стоун в персиковом платье Louis Vuitton произвела фурор на премии BAFTA 2024. Ее наряд создавался целых 450 часов.

Селена Гомес

Селена Гомес
Фото: Getty Images

Джессика Честейн

Джессика Честейн
Фото: Getty Images

Напомним, что недавно 65-летняя Шэрон Стоун впечатлила стильной стрижкой, которая омолодила актрису. Звезда "Основного инстинкта" не сидит на пенсии и продолжает посещать светские мероприятия.

Теги:
#Мода #Знаменитости #Стиль #SAG Awards