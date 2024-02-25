Селена Гомес в белом, Эмма Стоун в серебряном, Эмили Блант в алом: самые красивые образы актрис на премии SAG Awards (фото)

Все красотки Голливуда собрались в одном месте - на церемонии кинопремии Гильдии актеров США

В эту субботу, 24 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась 30-я ежегодная церемония кинопремии Гильдии актеров США — Annual Screen Actors Guild Awards (SAG Awards). На масштабном мероприятии "засветились" практически все знаменитости, киноработы которых имели оглушительный успех в 2023-м и в этом году. Одной из приглашенных ведущих была актриса Дженнифер Энистон, вызвавшая фурор в блестящем серебристом платье. Также выступила с речью Энн Хэтэуэй в роскошном синем наряде.

По ковровой дорожке премии прошлось немало известных актрис, каждая из которых хотела выглядеть в этот особенный день наилучшим образом. "Телеграф" собрал в этом материале 10 самых лучших элегантных образов с премии SAG Awards 2024.

Марго Робби

Фото: Getty Images

Бри Ларсон

Фото: Getty Images

Пенелопа Круз

Фото: Getty Images

Лейтон Мистер

Фото: Getty Images

Эмили Блант

Фото: Getty Images

Холли Бэйли

Фото: Getty Images

Риз Уизерспун

Фото: Getty Images

Эмма Стоун

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" писал, что актриса Эмма Стоун в персиковом платье Louis Vuitton произвела фурор на премии BAFTA 2024. Ее наряд создавался целых 450 часов.

Селена Гомес

Фото: Getty Images

Джессика Честейн

Фото: Getty Images

Напомним, что недавно 65-летняя Шэрон Стоун впечатлила стильной стрижкой, которая омолодила актрису. Звезда "Основного инстинкта" не сидит на пенсии и продолжает посещать светские мероприятия.