Карьера Виктории Нуланд: от вожатой в СССР до заместителя госсекретаря США

Россияне считают Викторию Нуланд "врагом" и "зловещей фигурой".

Во вторник, 5 марта, стало известно, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд вскоре покидает свой пост. На госслужбе она проработала три с половиной десятилетия под руководством шести президентов и десяти государственных секретарей. Долгое время Нуланд олицетворяла в себе внешнюю политику Штатов в отношении Украины.

"Телеграф" рассказывает все, что известно об американской чиновнице, занимавшей третью по значимости должность в Госдепе.

То, что Виктория Нуланд покидает свой пост, уже официально подтвердил государственный секретарь Энтони Блинкен. Он поблагодарил ее за выдающуюся службу и среди прочего заявил, что лидерство Нуланд по Украине дипломаты и исследователи внешней политики "будут изучать еще долгие годы".

"Ее усилия были незаменимы для противостояния полномасштабному вторжению Путина в Украину, формированию глобальной коалиции, чтобы гарантировать его стратегическое поражение, и оказание помощи Украине до того дня, когда она сможет твердо встать на ноги — демократически, экономически и в военном плане", — подчеркнул Блинкен в заявлении.

"Молодая гвардия" в Одессе и печенье на Майдане

Сейчас Виктории Нуланд 62 года, из которых почти 35 лет было посвящено дипломатической карьере. Ее дедушка и бабушка были еврейскими эмигрантами, которые в начале XX столетия уехали из Бессарабии, которая тогда принадлежала Российской империи.

Нуланд была старшей из четырех детей в семье хирурга, профессора биоэтики и истории медицины в Йельском университете Шервина Бернарда Нуланда. Дипломат окончила один из самых престижных частных американских вузов – Браунский университет, где изучала политические науки, историю и российскую литературу.

Семья Нуланд

Ее первое знакомство с Украиной состоялось в лагере "Молодая гвардия" в Одессе, куда она по обмену приехала работать вожатой в начале 80-х годов. После окончания университета Нуланд почти восемь месяцев была переводчиком на советском рыболовном судне.

Американская дипломат занимала множество должностей. В начале 90-х работала в посольстве США в Москве и находилась в городе во время попытки государственного переворота против бывшего президента России Бориса Ельцина.

В 1993-1996 годах была руководителем аппарата заместителя Госсекретаря США Строуба Телботта, где в ее обязанности входили вопросы ядерного разоружения Украины, Казахстана, Беларуси, а также политика по Боснии и Косово.

В 1997-1999 занимала должность заместителя спецпредставителя Госдепартамента США по делам стран бывшего Советского Союза, отвечала за политику США в отношении России и Кавказа.

В 2000-2003 годах была заместителем постоянного представителя США при НАТО. В этой должности после терактов 11 сентября 2001 года активно работала, обеспечивая поддержку Штатам со стороны НАТО, настаивая на применении статьи 5 Альянса (тогда впервые в истории она была введена в действие).

Министр обороны США Дональд Рамсфелд и Виктория Нуланд во время заседания Совета НАТО-Украина, Вильнюс, 2005 год

В 2005-2008 годах — постоянная представительница США при НАТО, работала над укреплением союзнической поддержки войны в Афганистане, занималась вопросами отношений Россия-НАТО, глобального партнерства Альянса и его расширения.

С лета 2011 года по май 2013 — пресс-секретарь Госдепартамента США.

С сентября 2013 по январь 2017 года — помощница госсекретаря США по Европе и Евразии. В этой должности 11 декабря 2013 года посетила Майдан Независимости в Киеве. Там она разговаривала с протестующими и даже раздавала печенье и сэндвичи – не только митингующим, но и работникам украинских спецслужб. Российские СМИ обвинили ее в русофобии и запустили мем о "печеньках Госдепа".

Во время событий Майдана в 2014 году Нуланд встречалась с лидерами оппозиции Арсением Яценюком, Олегом Тягнибоком и Виталием Кличко, обсуждая урегулирование ситуации в Украине. Была встреча и с тогдашним президентом Виктором Януковичем.

Встреча Нуланда с тогдашними лидерами оппозиции

В начале 2014 года Нуланд оказалась в центре дипломатического скандала после того, как в сети появилась якобы запись ее телефонного разговора с послом США в Украине Джеффри Пайеттом. На аудио Нуланд критически и нецензурно отозвалась о европейцах из-за их нерешительности в вопросе Украины. Дословно она сказала: "F…ck the EU". Впоследствии она извинилась перед европейскими партнерами за высказывания.

В 2015 году, по сообщениям СМИ, Нуланд выступала за то, чтобы в Конституции Украины был прописан особый статус Донбасса. Это должно было стать демонстрацией выполнения Минских соглашений. Парламент тогда так и не принял решение. В 2021 году Виктория Нуланд была с визитом в Москве. Кремль утверждал, что дипломат также выступила за особый статус Донетчины и Луганщины в составе Украины.

Во времена президентства Дональда Трампа Нуланд ушла в отставку. Вернулась в американское правительство уже при президентстве Джо Байдена в 2021 году как заместитель госсекретаря по политическим вопросам.

Агрессивные антироссийские взгляды

Медиа США, сообщая об отставке Нуланд, описывают ее как дипломата "известную своей пылкой поддержкой Украины и агрессивными антироссийскими взглядами".

Агентство Associated Press приводит воспоминания бывшего госсекретаря США Джона Керри, который вспоминал, как глава российского МИД Лавров после увольнения Нуланда с должности пресс-секретаря Госдепа поздравил Керри с тем, что тот "избавился от той женщины". "Я ее повысил", — ответил тогда Керри россиянину.

Блинкен, Нуланд и тогдашний госсекретарь США Керри, 2017 год

Нуланд была последовательно в своей критике российской агрессии и политики кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Сначала вы создаете беспорядки в городах, которые были абсолютно мирными всего два месяца назад, затем вы запугиваете местное население и проводите фиктивные референдумы о независимости. […] Безжалостные действия российского правительства в Украине отвлекли мировое внимание от новых притеснений гражданского общества в России. Формула Путина проста: интервенция за границей и репрессии дома", — говорила она в 2014 году.

"Я была с вами на Майдане, и я никогда этого не забуду. Я очень горжусь, что я – друг Украины. Вы, украинцы, совершили огромный прорыв – вы пошли в Европу, – заявляла Нуланд в 2019 году. – Если все будет хорошо, то Украина покажет миру настоящий пример того, как идти к свободе. А что касается России, то думаю, что нужно проявить терпение. Вы видите, какие внутренние процессы сейчас в России происходят. Если Кремль не изменит курс, то Россию ждут большие внутренние проблемы".

Она выступала за долгосрочное планирование восстановления Украины.

"Наша совместная работа здесь заключается не просто в восстановлении того, что Путин так преступно разрушил. Речь идет о полной модернизации и возрождении Украины. Нашей общей целью не должна быть Украина, которая просто выживает, это должна быть процветающая Украина", — подчеркнула Нуланд в 2023 году.

Во время своего крайнего визита в Киев 31 января 2024 года Нуланд в очередной раз заявила о поддержке США борьбы Украины против российской агрессии и выразила уверенность, что "Украина добьется больших успехов в этом году".

В то же время россияне не скрывают радости по поводу отставки Нуланда, которую сами же называют "историческим врагом России". Представитель МИД РФ Захарова заявила, что дипломат уходит с должности "из-за русофобии и провала антироссийского курса в американской политике".

Так называемый сенатор от Крыма, коллаборант Сергей Цеков назвал Нуланд "зловещей фигурой, управлявшей Майданом".

"Нужно признать, что Нуланд была самой зловещей фигурой в той ситуации, которая развивалась в Украине, начиная с 2014 года. Переворот, который был в 2014-м, во многом организовывался и направлялся Нуланд", — заявил российский депутат. Также он назвал дипломата "ястребом и русоненавистницей".

В должности замгоссекретаря Нуланд временно заменит другой кадровый дипломат Джон Басс, бывший посол США в Афганистане. Сейчас он заместитель госсекретаря по вопросам управления.

Напомним, ранее своим мнением по поводу политической ситуации в США с "Телеграфом" поделился спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm и сержант ВСУ Михаил Макарук.