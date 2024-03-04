Из-за Украины: Байден продлил в США многолетний режим ЧС, что это означает

Его продлили на год

В США режим чрезвычайной ситуации продлен еще на год. Он был введен 6 марта 2014 года из-за войны России в Украине.

Об этом в своем письме в Конгресс заявил президент США Джо Байден.

"Я определил, что необходимо продлить национальное чрезвычайное положение, установленное исполнительным указам 13660 из-за Украины. Яотправил в Федеральный реестр для публикации прилагаемое уведомление, в котором говорится, что чрезвычайное положение в стране, объявленное Исполнительным указом 13660 от 6 марта 2014 г., масштабы которого были расширены в Исполнительном указе 13661, Исполнительном указе 13662 и Исполнительном указе 13662. Приказ 14065, в соответствии с которым были предприняты дополнительные шаги в Указе 13685 и Указе 13849, будет действовать и после 6 марта 2024 года", — говорится в документе.

В письме, в частности отмечается, что действия и политики правительства Российской Федерации продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Ранее "Телеграф" писал, что Байден ввел против России 500 новых санкций.