Заместитель госсекретаря США Нуланд уходит в отставку: стало известно, кто займет ее место

О причинах такого шага не сообщается

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд объявила о намерении уйти в отставку. Это должно произойти в ближайшие недели.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, соответствующее решение она приняла сама.

"Именно лидерство Виктории в Украине дипломаты и исследователи внешней политики будут изучать еще долгие годы. Ее усилия были незаменимы для противостояния полномасштабному вторжению Путина в Украину, для формирования глобальной коалиции, чтобы гарантировать его стратегическую неудачу, и для помощи Украине в достижении того дня, когда она сможет твердо встать на ноги — демократически, экономически и в военном отношении", — подчеркнул Блинкен.

Он также отметил, что обязанности Нуланда временно будет выполнять заместитель госсекретаря по вопросам управления Джон Басс.

Как известно, Нуланд занимала этот пост почти три года. 30 апреля 2021 года Сенат США утвердил ее кандидатуру на должность заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам.

Напомним, заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд убеждена, что Конгресс проголосует за выделение военной помощи Украине, поскольку понимает, что будет в случае, если украинцы не смогут "выжить и преуспевать".