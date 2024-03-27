Трагедия с обвалом моста в США: наконец-то стало известно количество погибших

Поисковые работы были прекращены

В результате столкновения контейнеровоза с большим мостом Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе (штат Мэриленд, США) погибли шесть человек. А самый загруженный порт США был закрыт.

Об этом пишет NBC. По сообщению контр-адмирала береговой охраны Шеннона Гилрита, погибшие работали на мосту, в то время как он обрушился.

"Мы не верим, что мы найдем кого-то из этих людей еще живыми", — сказал он, учитывая температуру воды и количество прошедшего времени. Поисковые работы погибших были приостановлены во вторник, 26 марта.

В то же время известно, что одному человеку удалось выжить. Однако ранее СМИ сообщали, что из воды достали два человека.

Заметим, что трагическая цепочка событий началась рано во вторник, когда грузовое судно Dali уведомило власти о том, что оно обесточено, и объявило об опасности за несколько минут до того, как врезалось в опору моста.

После этого спасатели обнаружили в воде на глубине пять транспортных средств — три легковых автомобиля, цементовоз и еще один автомобиль. Однако они пришли к выводу, что автомобили были пусты.

Также следователи быстро пришли к выводу, что это был несчастный случай, а не теракт.

Ранее "Телеграф" писал, что в сентябре 2023 года в Киеве во время ремонтных работ обрушился мост на Дегтяревском путепроводе, который уже несколько месяцев находится на реконструкции.